[BALADO] La voiture électrique et son bilan climat: bon ou mauvais?

L’électrification des transports fait partie des stratégies principales du gouvernement québécois pour réduire les gaz à effet de serre.

Et pour cause, la voiture électrique n’émet pas de GES lors de son utilisation.

Mais lorsqu’on ajoute les étapes précédant le premier kilomètre, comme l’extraction des minéraux, la fabrication des piles et de la voiture en soi, sans compter la fin de vie du véhicule, est-ce que l’empreinte environnementale de la voiture électrique est vraiment faible?

Actuellement, on entend tout et son contraire sur le sujet et le débat est très polarisé. Quoi croire? Qui croire? L’auto électrique, c’est bon pour le climat ou pas?

Écoutez Isabelle Lessard et Charles Trahan dans ce balado En 5 Minutes:

En collaboration avec unpointcinq.ca

