Bo Levi Mitchell dans les pattes des Alouettes

Les Tiger-Cats de Hamilton ont convaincu le quart-arrière Bo Levi Mitchell de diriger leur attaque pour les trois prochaines saisons.

Mardi, le club de la Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé que le vétéran de 32 ans avait paraphé une nouvelle entente de trois ans.

Cela signifie que les Alouettes de Montréal pourraient affronter le détenteur de deux titres de joueur par excellence du circuit (2016 et 2018) à trois reprises en saison régulière cette année.

Les Tiger-Cats avaient obtenu Mitchell dans une transaction réalisée avec les Stampeders de Calgary en novembre dernier.

Le pivot aurait cependant pu devenir joueur autonome le 14 février.

«Bo Levi a un incroyable bilan dans la LCF et est un champion, a déclaré l’entraîneur-chef des Tiger-Cats, Orlando Steinauer, dans un communiqué de son équipe. Pendant nos négociations, il est devenu clair que Bo – l’homme et le joueur de football – allait être un complément pour notre organisation.»

«Je suis excité et honoré d'obtenir l'opportunité d'aider à offrir un championnat aux incroyables partisans de Hamilton, a quant à lui indiqué Mitchell. J'ai hâte de gagner ma place dans le vestiaire et de faire partie de quelque chose qui, à mon avis, peut être très spécial. J'ai hâte de me mettre au travail.

Le natif du Texas était un membre des Stampeders depuis la campagne 2012 et a remporté deux fois la coupe Grey avec cette équipe. L’an dernier, Mitchell a été relégué à un rôle de substitut, derrière le quart-arrière Jake Maier. Il a tout de même amassé 2010 verges par la voie des airs, réussissant neuf relais pour un majeur contre six interceptions.

De leur côté, les Tiger-Cats ont maintenu une fiche de 8-10 et ont été battus 23 à 16 en demi-finale de l’Est par les Alouettes en 2022.