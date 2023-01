«J’ai de plus hautes attentes» -Valérie Grenier, neuvième en Italie

(Sportcom) – Le nom de Valérie Grenier figurait encore parmi le top 10 d’un slalom géant après celui présenté mardi en Italie. «Un bon résultat», assure la Franco-Ontarienne, mais qui ne répond pas aux aspirations qu’elle s’est fixées cette saison.

Même si elle estime qu’elle aurait pu pousser davantage au haut du parcours, Grenier était satisfaite de son quatrième rang en première manche, à Kronplatz. La seconde descente s’est moins bien déroulée pour la skieuse de 26 ans.

«Honnêtement, je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé. J’ai été vraiment passive et je ne sais pas pourquoi», a souligné Valérie Grenier. Elle a enregistré le 22e temps de la deuxième manche. Un chrono qui l’a fait glisser au neuvième échelon avec un cumulatif de 2 min 2,97 s (+2,36 s).

«Ce sont des choses qui arrivent. Je suis déçue parce que je n’ai pas skié à la hauteur de mes attentes, a-t-elle repris. Ç’a bien été au début, mais la partie plus à pic a été difficile et ça m’a coûté cher. Il y a des portes où je me suis fait déporter et où j’ai perdu du temps. Un top-10, ce n’est pas mauvais, ce n’est pas la fin du monde, mais j’ai de plus hautes attentes.»

C’est la quatrième fois de suite que Valérie Grenier termine au sein des dix meilleures skieuses en slalom géant, incluant sa victoire historique du 7 janvier dernier, en Slovénie.

Les conditions étaient optimales et elle aurait aimé en profiter davantage. L’Olympienne des Jeux de Pyeongchang et de Pékin compte se reprendre mercredi en prévision d’un autre slalom géant.

«L’affaire [avec de bonnes conditions], c’est que tout le monde peut se démarquer! C’est entre mes mains. J’étais hésitante [mardi] et je sais ce que je dois améliorer si je veux faire mieux.»

«Légendaire»

Mikaela Shiffrin a volé la vedette mardi. L’Américaine de 27 ans a été la plus rapide des deux manches pour l’emporter et ainsi, surpasser le record de 83 victoires de sa compatriote Lindsey Vonn.

Shiffrin a devancé la championne du monde en titre Lara Gut-Behrami (+0,45 s) et Federica Brignone (+1,43 s). Elle visera maintenant le record masculin qui s’élève à 86 victoires, détenu par le Suédois Ingemar Stenmark.

«C’est fou! Légendaire, a tout simplement commenté Valérie Grenier. On était toutes vraiment contentes pour elle. C’est tout un exploit et en plus, elle l’a fait en gagnant les deux manches! C’est une belle façon d’y arriver.»

La médaillée d’or sera donc à surveiller lors des prochaines compétitions, à commencer par le slalom géant de mercredi. Grenier gardera aussi un œil sur ses coéquipières Cassidy Gray et Britt Richardson, stoppées en première manche mardi.

«Elles ont bien skié et c’est dommage qu’elles aient commis des erreurs, mais elles peuvent vraiment bien faire. Ça regarde bien et j’ai hâte de les voir [mercredi].»