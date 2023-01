La bande-annonce officielle de la nouvelle saison de «Yellowjackets» maintenant disponible!

La série à succès Yellowjackets sera de retour pour une deuxième saison le 24 mars prochain. La bande-annonce officielle de cette nouvelle saison a été rendue publique par la chaîne de télévision Showtime. « Nous avons ramené la noirceur avec nous! », y entend-on le personnage de Natalie adulte (Juliette Lewis) murmurer.

« Nous n’étions pas seuls là-bas », lance l’une des filles. « Ne pleure pas Misty, il n’y a que les bébés qui pleurent », se dit à elle-même la sombre Misty adulte interprétée par Christina Ricci. « Kidnappings, cultes, morts : tes amitiés sont un peu plus compliquées que celles de la plupart des gens », lui lance le nouveau personnage joué par Elijah Wood, l’acteur de la trilogie Le seigneur des anneaux, qui vient s’ajouter à la distribution.

On peut s’attendre à encore plus de mystères, de secrets et de troublantes révélations dans cette seconde saison qui semble assez sombre, si on se fie à ces premières images.

Le Québécois François Arnaud (que l’on ne voit pas dans la bande-annonce) a récemment confirmé qu’il sera de la distribution de la série primée, portant à deux le nombre de Québécois faisant partie de l’aventure avec la comédienne Sophie Nélisse. Cette dernière reprendra le rôle de Shauna adolescente. L’acteur de 37 ans tiendra le rôle de Paul, un ancien amoureux secret du coach Scott, le temps de quatre épisodes.

La populaire et sombre série, qui mélange une histoire d’écrasement d’avion, de survie en forêt et d’aller-retour dans le temps a récolté sept nominations au dernier gala des Emmy. Elle raconte l’histoire des membres d’une équipe de soccer féminine qui, à la suite d’un écrasement d’avion, se retrouvent perdues en forêt. Les jeunes femmes doivent lutter pour leur survie en forêt, puis faire face à des clans cannibales.