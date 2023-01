La crise des passeports est terminée, décrète la ministre

Les déboires de Passeport Canada, qui avaient mené à des files d’attente surréalistes dans ses bureaux avec la reprise des voyages au printemps et à l’été derniers, sont maintenant terminés, a décrété la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould.

• À lire aussi: Crise des passeports: demandes de transfert dans les Centres Service Canada

• À lire aussi: Tourisme: bienvenue dans l’enfer des vacances estivales

• À lire aussi: Crise des passeports: la situation s’améliore, mais le retour à la normale tarde

Selon Mme Gould, la crise s’est résorbée depuis plus de trois mois.

«Depuis le 3 octobre 2022, toutes les demandes de passeports reçues en personne et par la poste ont été traitées selon les normes de service qui s'appliquaient avant la pandémie», a assuré son ministère mardi.

Ces normes stipulent que Passeport Canada doit délivrer des passeports en 10 jours lors de demandes présentées en personne, contre 20 jours pour les demandes envoyées par la poste. Or, au plus fort de la crise alimentée par la reprise massive des voyages en fin de pandémie, il fallait parfois compter des mois d’attente avant d’obtenir le précieux document.

Ces problèmes avaient conduit des centaines de Québécois à faire la file, parfois pendant des jours, pour pouvoir formuler une demande d’urgence afin d’obtenir un passeport.

Par ailleurs, les demandes accumulées ont pratiquement toutes été écoulées.

Écoutez le segment Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Moranville-Ouellet sur QUB radio:

«Grâce aux nouvelles ressources qui ont été consacrées au traitement des demandes et à une gestion active de la charge de travail, depuis le point le plus élevé en août 2022, environ 98% des demandes ont été traitées et l'arriéré est presque éliminé», a fait savoir Emploi et Développement social Canada, qui gère Passeport Canada.

En tout, 2,38 millions de passeports ont été délivrés en 2022. Le nombre d’employés, quant à lui, a doublé, passant d’un peu plus de 1300 en janvier 2022 à plus de 2600 en décembre.

La ministre Gould a assuré que Passeport Canada est maintenant prête à faire face à une nouvelle hausse de la demande en 2023, lorsque viendra à échéance la première vague de passeports valides pendant 10 ans.