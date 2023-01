La saison 2 de «Lou et Sophie» sur ICI TOU.TV EXTRA: financer sa liberté d’ado en volant...

Les deux adolescentes en quête de liberté de la série «Lou et Sophie» n’ont pas fini de nous en faire voir de toutes les couleurs dans la deuxième saison, dont l’histoire démarre trois semaines plus tard, en Gaspésie, où les filles procrastinent dans un chalet.

Mais voilà, le lieu de villégiature n’est plus disponible et l’argent se faisant de plus en plus rare, les deux amies doivent rentrer au bercail. Bien entendu, leur retour ne se déroule pas comme elles le souhaitaient, si bien qu’elles décident de dormir dans leur véhicule, cette bonne vieille Dolorès!

Pour faire des sous rapidement et mieux repartir, Sophie (Zeneb Blanchet), qui regrette un peu d’avoir quitté l’école de théâtre, se fait embaucher au dépanneur où Lou (Jade Charbonneau) travaillait jusqu’à ce que les deux filles cambriolent l’endroit pour financer l’achat de leur grosse Cadillac. Toujours aussi bête et blasée, Lou accepte un emploi dans la boutique de sa mère Caroline (Sophie Cadieux), car elle flaire la bonne affaire: elle y volera des vêtements pour financer leur sabbatique grâce à la revente en ligne.

PHOTO COURTOISIE Eve B. Lavoie

«Lou et Sophie» est une série de qualité. Les actrices principales sont convaincantes, mais c’est à se demander quel exemple on souhaite donner au public cible en les montrant commettre un vol à main armée et voler des vêtements pour payer leur virée en voiture. Ce n’est pas comme si les filles étaient issues de familles incroyablement difficiles desquelles elles devaient s’éloigner sans plus attendre. Dans les 10 nouveaux épisodes, Lou et Sophie demeurent profondément ennuyées par leur existence de banlieusardes, ce qui est compréhensible pour deux filles de 17 ans vivant un passage difficile vers la vie adulte. Mais assurer sa liberté en volant, vraiment?

On retrouve bien sûr leurs amis Arnaud (Tom-Eliot Girard) et Jules (Étienne Galloy), ainsi que les pères de Lou et de Sophie, Philippe (Hubert Proulx) et David (Martin-David Peters). Caroline essaie encore de faire des pas vers Lou, même maladroitement, mais sa fille lui en fait baver et demeure fermée au dialogue, même si parfois elle esquisse un sourire ou enchaîne quelques mots tendres.

La série écrite par Yannick Éthier fait œuvre utile quand il est question de sexualité – Lou n’aime pas le sexe alors que Sophie y prend beaucoup de plaisir –, quand le dialogue est ouvert entre les ados et les parents, même maladroitement, et que les filles ont diverses prises de conscience.

Les réalisateurs Sandra Coppola («L’Académie») et Félix Tétreault («Chouchou») dirigent à nouveau les comédiens comme Lévi Doré, Anick Lemay, Robin L’Houmeau, Thérèse Morange et Rodley Pitt, alors que Marguerite Bouchard, Jean-Sébastien Courchesne et Rémi-Pierre Paquin se joignent à la distribution.