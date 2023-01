Le père d'Amy Winehouse défend l’actrice qui jouera le rôle de sa fille au cinéma

Le père d’Amy Winehouse défend l’actrice Marisa Abela dans le rôle d’Amy Winehouse dans le film Back to Black.

Le tournage du long-métrage biographique a débuté à Londres le 16 janvier et les admirateurs n’ont pas été trop impressionnés par les photos montrant l’actrice qui interprète le rôle d’Amy Winehouse.

Beaucoup se sont plaints que Marisa Abela ne ressemblait en rien à l’interprète de Rehab. Mitch Winehouse, qui est l’administrateur de la succession de sa fille, a défendu la distribution.

«Marisa est un excellent choix pour le rôle, même si elle ne ressemble pas à Amy», a-t-il déclaré à TMZ.

Il a également signalé qu’Eddie Marsan, qui l'incarne, ne lui ressemblait pas beaucoup non plus, mais il pense que ce n’est pas si grave si ce ne sont pas des images miroirs. Il a aussi déclaré «qu’on met trop l’accent sur l’apparence» et que de nombreux acteurs ont joué des personnages réels auxquels ils ne ressemblaient pas dans le passé.

Back to Black, qui décrit l’ascension de la chanteuse primée aux Grammy Awards, est réalisé par Sam Taylor-Johnson à partir d’un scénario de Matt Greenhalgh.

Dans un communiqué de presse annonçant le tournage, Sam Taylor-Johnson a déclaré: «Je suis enthousiaste et honorée d’avoir cette chance de réaliser l’histoire magnifiquement unique et tragique d’Amy au cinéma, accompagné de la partie la plus importante de son héritage, sa musique. Je suis pleinement consciente de cette responsabilité. Avec mon collaborateur d’écriture, Matt Greenhalgh, je vais créer un film que nous aimerons et chérirons tous pour toujours, tout comme nous le faisons pour Amy. »

Présentant de nombreuses chansons à succès d’Amy Winehouse, le film biographique bénéficie du soutien total des responsables d’Universal Music Group, de Sony Music Publishing et de The Amy Winehouse Estate.

La distribution comprend également Jack O’Connell dans le rôle de Blake Fielder-Civil, l'ex-mari toxique d'Amy Winehouse, et Lesley Manville, qui incarnera la grand-mère de la chanteuse, Cynthia.

Amy Winehouse est décédée en 2011 à l’âge de 27 ans d'une surdose d'alcool.