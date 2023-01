L’Échappée: dernier jour de tournage après 7 ans

« Il va falloir que je fasse mon deuil », confie Charlotte Aubin qui, comme ses collègues acteurs de L’Échappée, a bouclé la dernière journée de tournage de la série, lundi. Sa Jade est un personnage pivot de la populaire série depuis le tout début de l’aventure, il y a 7 ans.

Il ne reste que 10 épisodes avant la grande finale de la série L’Échappée qui a initialement été créée par Michelle Allen et qui est écrite depuis 2020 par Mylène Chollet.

Capture d’écran Instagram Charlotte Aubin

La comédienne de 31 ans, Charlotte Aubin, a prêté ses traits au personnage de Jade pendant 7 ans, soit toute sa propre vingtaine. Elle a publié sur son compte Instagram une photo extérieure d’elle prise lors de cette ultime journée de tournage.

« C’était full émotif, beaucoup de comédiens qui étaient là depuis le début étaient présents, a-t-elle confié au Journal. Cela a été une grosse journée, mais je ne veux pas trop en dire, car c’est quand même la finale. On a vraiment filmé les dernières scènes en finissant la série, ce qui n’arrive pas souvent. C’était comme une grande fête et cela nous a permis de vivre cette fin tous ensemble. Il y avait une belle frénésie dans l’air. »

Photo tirée de la page Facebook officielle de L’Échappée TVA.

L’actrice, qui se dit remplie de gratitude, peine à réaliser pleinement la fin de ce projet qui l’a formé comme comédienne. « J’ai vraiment eu de la chance de pouvoir faire cela aussi longtemps, poursuit celle qui a tenu à garder les chaussures et les jeans de Jade « moulés à elle depuis tant d’années ». « Quand je vais les porter, il va y avoir un petit peu d’elle avec moi. »

Le comédien Jean-François Nadeau interprète Robin Despaties, éducateur spécialisé intervenant auprès de jeunes contrevenants, depuis le jour 1 de L’Échappée.

Photo tirée de la page Facebook officielle de L’Échappée TVA

« On savait en début de saison que c’était la dernière saison, ce qui est une chance, a-t-il expliqué. En attaquant la dernière saison en connaissance de cause, le rapport à la fin est un peu différent. On est surtout triste de savoir qu’on ne va plus recroiser tous ces gens avec qui on travaille depuis si longtemps. Pour moi ce fut joyeux, je suis fier du travail accompli. »

De Robin, l’acteur que l’on peut voir en ce moment dans L’empereur (en compagnie de Charlotte Aubin) retient la propension à croire au potentiel de chacun et une réelle empathie « qui est bien inspirante dans un monde où chacun veut avoir raison. »

Photo tirée de la page Facebook officielle de L’Échappée TVA

Le comédien Guillaume Lambert a aussi souligné la fin de son aventure dans L’Échappée après deux saisons. Il interprétait Paul-Omer et explique avoir eu la chance de tourner ses dernières scènes avec son amie Marie-Soleil Dion avec qui il avait aussi terminé la série Like-moi. « C’est une famille L’Échappée, c’était très émotif de revoir toute cette belle gang. Ce fut une belle aventure et j’ai beaucoup appris. »

Photo tirée de la page Facebook officielle de L’Échappée TVA

La série L’Échappée s’ouvrait il y a 7 ans sur le retour de Brigitte Francoeur (Julie Perreault) à Sainte-Alice-de-Rimouski pour le mariage de sa fille Jade (Charlotte Aubin) élevée par sa sœur Noémie (Anick Lemay) et son mari Marc (Stéphane Gagnon). Survenait alors le meurtre d’Agnès, une intervenante du centre jeunesse L’Échappée.