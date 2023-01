L’huile de rose pourrait contribuer à réduire le stress

L’odeur de l'huile de rose, lorsque sentie chaque jour sur une longue période, aurait un effet bénéfique sur le stress selon une étude.

Des chercheurs iraniens ont divisé 118 infirmières en trois groupes qui ont été exposées pendant deux heures par jour respectivement aux odeurs de lavande, de rose et de sésame, ce dernier étant utilisé comme placebo.

Après deux semaines, les résultats n’étaient pas concluants.

Mais après quatre semaines, le groupe d'infirmières ayant été exposé à l'huile de rose a ressenti un effet positif quant au stress lors des quarts de travail.

L’étude publiée dans The Journal of Science and Healing conclut donc que l’aromathérapie utilisant l’odeur de rose serait «une méthode non pharmacologique sécuritaire qui peut être utilisée par des infirmières pour améliorer leur confort en milieu de travail.»

L’aromathérapie consiste en l’utilisation de composés aromatiques extraits de plantes, les huiles essentielles, à des fins médicales.

Les chercheurs ajoutent que cela «peut faire en sorte qu’elles se tournent moins souvent vers les médicaments pour soulager leurs symptômes de stress au travail».

Ils indiquent cependant que les effets de diverses thérapies complémentaires et alternatives sur leur stress nécessitent de plus profondes recherches.