LNH : Gary Bettman maintient le cap pour le plafond salarial

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) Gary Bettman a pris le temps de répondre aux questions des journalistes, mardi à Montréal, quelques instants avant le match entre le Canadien et les Bruins de Boston.

Bettman a notamment discuté du plafond salarial, alors qu’une hausse de 1 million $ est prévue pour l’année prochaine. Le plafond devrait grimper un peu plus lors des campagnes suivantes. Les dépôts fiduciaires font en sorte que les joueurs doivent encore de l’argent aux équipes en raison de la perte de revenus pendant la pandémie de COVID-19.

«Les directeurs généraux et les équipes prennent leurs propres décisions quant à la gestion du plafond, a dit le commissaire. Certains ont différentes philosophies. Ce que nous avons dit récemment, c’est qu’avec la progression actuelle, presque tous, mais pas tous les dépôts devraient être payés d’ici la fin de la saison. Si les revenus sont encore plus hauts que prévu, il est possible que le plafond augmente plus.»

Bettman avait amorcé sa conférence de presse en disant qu’il n’avait rien à annoncer.

«Je suis juste ici parce que j'aime venir à Montréal pour regarder des matchs. C'est un endroit qui a une grande passion pour le hockey, l'histoire et la tradition ici sont sans égal.»