Mal parler ça veut dire quoi exactement?

Suite à la lettre de ce matin signée « Une grand-mère » qui vous parlait de la piètre qualité du français au Québec, je tenais à vous transmettre mon opinion sur ce sujet. Une opinion qui rejoindra, je crois, celle de plusieurs personnes. Du moins je l’espère. Outre le fait que je sois d’accord avec elle sur tous les points qu’elle soulève, j’ajouterais que je trouve encore plus horrible d’entendre les nombreux sacres que les auteurs de téléromans et de séries utilisent dans leurs dialogues.

Cela ne devrait pas être toléré par la censure (si censure il y a). On devrait bannir tous les sacres du petit écran. C’est vraiment agaçant et ça enlève le plaisir de le regarder pour la téléspectatrice que je suis. Et pour reprendre l’idée de cette dame « Comment inculquer ensuite à nos enfants l’importance d’avoir un bon langage ? » Hé que notre belle langue en prend un coup !

Madame C.B.

Les séries, comme les téléromans, sont le reflet de ce que nous sommes. Comment voulez-vous que les gens s’y reconnaissent s’ils sont dépouillés de la façon qu’ont les gens d’ici de s’exprimer ?