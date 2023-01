Michel Côté va bien, selon son fils

Toujours en attente d’une greffe de moelle osseuse, Michel Côté se porte bien, selon son fils Maxime Le Flaguais.

«Il va bien, son moral est bon, a confié M. Le Flaguais lors d’une entrevue accordée mardi à l’occasion de la sortie prochaine du film Rodéo, dont il tient le rôle principal.

«C’est beaucoup d’attente et d’incertitude mais on a bon espoir qu’il guérisse, alors on se croise les doigts.»

Rappelons que Michel Côté a annoncé en avril dernier qu’il se retirait de la vie publique en raison d’une maladie de la moelle osseuse. Le populaire acteur a célébré son 72e anniversaire en juin dernier.