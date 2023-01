Provocante Marilyn Monroe: «Elles étaient toutes jalouses»

Même 60 ans après sa mort, Marilyn Monroe fascine toujours autant. Dans son autobiographie Confession inachevée, elle raconte sa vie et confie ses états d’âmes. Au fil des pages de son récit poignant et souvent émouvant se dessine le portrait d'une femme consciente d'elle-même, de son image et de la réalité qui l’entoure. Loin d’être naïve, comme plusieurs l’ont trop souvent laisser entendre, on découvre plutôt une femme intelligente, avide de savoir, lucide et ambitieuse, mais sans doute trop émotive. C'est cette sensibilité à fleur de peau qui traversera sa vie et finira par la perdre.

Il aura fallu plusieurs années avant de voir publier ce livre en français. Maintenant disponible dans une nouvelle édition actualisée et illustrée, son autobiographie, la seule de sa main, c’est Marilyn qui se dévoile directement à nous. Elle tenait à laisser derrière elle sa vision du monde, celui d’Hollywood notamment, aussi cruel qu’il puisse l’être. Pour réaliser son projet, l’icône énigmatique disparue à l’âge de 36 ans, fait appel à l'écrivain Ben Hecht pour l'accompagner dans l’écriture de ses mémoires. À l’époque, elle n’a que 28 ans, mais a déjà tout un passé derrière et beaucoup de vécu avec déjà une vingtaine de films à son actif.

Puis, elle mettra fin abruptement à ce projet. Quelque chose n’aillait pas. Voulant tout de même que ses confidences puissent voir le jour, elle remettra son manuscrit à son ami et photographe, Milton Greene qui prendra en main la suite du projet.

Son histoire est racontée chronologiquement depuis son enfance, l’hospitalisation de sa mère, aux prises avec des problèmes de santé mentale et ses parents adoptifs défavorisés financièrement. Une enfance en famille d’accueil que personne n’envierait. Marilyn avait peur de sombrer dans la folie comme sa mère. Enfant, elle manque d’amour, et cela se confirmera tout au long de sa vie, même avec les hommes qu’elle épousera.

Malgré le manque de modèle de réussite autour d’elle, Marilyn est une petite fille ambitieuse, curieuse et intelligente qui veut monter les échelons de la réussite. Déjà, à l’adolescence, elle prend conscience de son sex-appeal et tout débutera dans sa perception des choses.

L’univers hollywoodien

Nous savions tous d’emblée que dans l’univers cinématographique d’Hollywood, les grands producteurs, ceux qui tirent sur les ficelles du jeu et font bouger les pions, ne sont pas tous des âmes compatissantes. Pour Marilyn, qui en a beaucoup souffert, c’est pire encore.

« À Hollywood, la vertu d'une jeune fille a beaucoup moins d'importance que le style de sa coiffure. On vous juge sur votre apparence, pas sur le reste. Hollywood, c'est un endroit où on vous offre mille dollars d'un baiser et cinquante cents de votre âme. Je le sais, j'ai assez souvent refusé la première proposition et tenu bon pour les cinquante cents», plaide la vedette du film, Les hommes préfèrent les blondes.

Joshua Greene

L’univers misogyne de l’industrie cinématographique des années ’50 est sans pitié envers Marilyn que l’on traite souvent comme une moins que rien, même si c’est elle qui devient une machine à faire des millions pour les producteurs. Elle est bien consciente que les hommes ont beaucoup plus davantage lorsqu’il est question de signer un contrat.

La méchanceté, la cruauté dont elle fait l’objet la déstabilise, déjà qu’elle est très fragile. Les médicaments deviendront, malheureusement, sa bouée de sauvetage à laquelle elle s’accroche. Une béquille qui, tristement, aura raison de sa santé mentale.

Susciter la jalousie

Le côté amusant de ce livre est sans doute sa lucidité sur son charme qui opère toujours, auprès des hommes bien entendu. Marilyn raconte, toujours dans ses propres mots, à quel point elle à l’art de se faire haïr par les femmes. « Surtout les femmes mariées », précise-t-elle. « Elles étaient toutes jalouses dès qu’elle échangeait ne serait-ce que quelques mots avec leur mari, même en public lors d’une réception », rapporte-t-elle.

La star du cinéma de l’époque est reconnue comme une femme provocatrice tant pas ses tenus sexy qui laisse entrevoir le plus possible de ce que l’on cache habituellement. Ses paroles et sa gestuelle ne font qu’ajouter à l’image qu’elle projette, tout à fait consciemment. Elle estime pouvoir arriver à ses fins de cette façon, soit en se démarquant des autres. De plus, elle est très jolie. Ainsi, elle a tous les as dans son jeu pour avancer sur le chemin de la gloire dans ce monde si artificiel. Mais à quel prix?

Un excellent livre, qui nous fait découvrir la véritable Marilyn, sans filtre.

Tout de même dommage que ses confidences demeurent inachevés, on aurait aimé tout savoir jusqu’à la fin...

Le livre est ponctué de magnifiques photos de Marilyn, tirées du porte-folio de Milton Green, restaurées par son fils, Joshua Greene.

