Salon de l’auto de Montréal 2023: un retour électrisant au Palais des congrès

Le plus grand salon automobile au Québec est enfin de retour après deux ans d’absence.

Présenté par iA assurance auto et habitation, le Salon international de l’auto de Montréal 2023 se tiendra au Palais des congrès du 20 au 29 janvier 2023.

C’est l’événement par excellence pour les amateurs de voitures et les consommateurs en processus de magasinage qui souhaitent découvrir les nouveautés des constructeurs et les progrès technologiques en matière de mobilité, puis faire les meilleurs choix.

Étant donné la période de grand chambardement que traverse l’industrie automobile, certains manufacturiers ont décliné l’invitation du Salon et seront absents, mais les organisateurs ont fait comme à l’habitude en maximisant les efforts pour présenter le plus de véhicules possibles.

Les visiteurs retrouveront, entre autres, Toyota, Lexus, Chevrolet, Buick, Cadillac, GMC, Hyundai, Kia, Nissan, Subaru, Tesla, MINI, et même VinFast, un tout nouveau joueur débarqué... du Vietnam!

L’électrique plus que jamais à l’avant-plan

À la grandeur de la planète automobile, les véhicules électriques dominent les conversations et c’est un vaste éventail qui sera réparti sur l’ensemble de la superficie du Salon de l’auto de Montréal. Cette année, 67 véhicules verts, électriques, électriques branchables, hybrides et à hydrogène seront exposés. C’est le plus grand nombre de véhicules verts jamais présentés dans un événement public au Québec.

GM est un constructeur qui retiendra particulièrement l’attention avec le multisegment Cadillac LYRIQ, la camionnette Chevrolet Silverado EV et le très futuriste coupé Buick Wildcat EV, un concept saisissant qui donne un avant-goût du design à venir chez la marque américaine.

Du côté de Hyundai, la toute nouvelle berline IONIQ 6 impressionne par son profil ultra aérodynamique qui contribue à son autonomie exceptionnelle. Elle brillera aux côtés du concept SEVEN, qui présage l’ajout d’un VUS électrique à trois rangées dans la gamme coréenne.

D’autres modèles électriques à surveiller incluent le Kia EV6, le Nissan Ariya (dont un exemplaire concept haut en couleur converti en «beach rider» rétro) ainsi que les VinFast VF8 et VF9, deux intrigants VUS vietnamiens qui tentent de percer le marché canadien en misant sur un design italien et une stratégie commerciale unique.

Enfin, le Salon de l’auto de Montréal ne serait pas complet sans les traditionnels essais routiers présentés par CAA-Québec.

En s’inscrivant directement sur place, les visiteurs pourront effectuer un bref essai d’une variété de modèles, allant de petites voitures comme la Chevrolet Bolt EV et la MINI Cooper SE jusqu’à de chics et spacieux utilitaires tels que le Cadillac LYRIQ.

Écoutez l'entrevue de Benoit Dutrizac avec Antoine Joubert, chroniqueur pour le guide de l’auto sur QUB radio :

Des voitures rares et exotiques qui valent le détour

Pour beaucoup d’amateurs, le Salon de l’auto de Montréal est aussi l’occasion d’admirer des voitures de très grand luxe, des sportives exotiques et d’autres bolides d’exception qu’on n’a souvent jamais la chance de croiser sur la route. Une quarantaine de ces spécimens seront en vedette lors de l’édition 2023.

Le concessionnaire montréalais Automobiles Etcetera présentera, entre autres, une Porsche 911 préparée par Singer/Williams ainsi que le seul exemplaire au monde de la Rolls-Royce Phantom Coupé Nighthawk Edition.

À cela s’ajouteront non pas une, mais bien deux Bugatti Chiron: une édition inspirée de La Voiture Noire et limitée à 20 unités de même que la dernière des 60 Pur Sport fabriquées par Bugatti.

Les organisateurs ont par ailleurs réalisé un coup d’éclat en invitant le collectionneur québécois Luc Poirier à exposer environ une vingtaine de ses précieuses possessions.

La sélection inclut quelques Porsche et Lamborghini, mais surtout plusieurs Ferrari: 288 GTO, F40, F50, Enzo, LaFerrari Aperta et même la monoplace de F1 conduite par Michael Schumacher en 2004. La valeur totale de cette collection? Pas moins de 36 millions de dollars!

Notons en terminant qu’il est possible de télécharger la nouvelle application du Salon de l’auto de Montréal, disponible gratuitement sur l’Apple Store et dans Google Play, pour obtenir davantage d’information sur les modèles présentés et optimiser sa visite au Palais des congrès du 20 au 29 janvier.

Pour acheter vos billets, quelques clics sur le site Web du Salon et le tour est joué!