«Si on s’aimait»: Louise Sigouin plaide coupable devant l’OPSQ

L’ex-sexologue Louise Sigouin a plaidé coupable à tous les chefs d’accusation pesant contre elle relativement à deux plaintes, mardi, lors de son audience devant le conseil de discipline de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ).

Une décision sera rendue incessamment, mais l’OPSQ a indiqué à l’Agence QMI qu’elle n’est pas au fait, à ce stade-ci, des chefs d’accusation, le dossier relevant de son conseil de discipline.

Selon Le Devoir, celle qui s’est fait connaître du grand public à travers l’animation de l’émission Si on s’aimait, diffusée à TVA, a quitté l’OPSQ au printemps 2022.

Si on s’aimait doit revenir pour une quatrième saison et il doit y avoir également une édition spéciale consacrée aux couples, baptisée Si on s’aimait encore. TVA n'a jusqu'ici communiqué aucune date de diffusion dans les deux cas.