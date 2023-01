Travailler au public ou au privé: lequel est plus avantageux?

Les fonctionnaires du Québec gagneraient plus que ceux du secteur privé, en plus d’avoir de meilleurs avantages sociaux, a révélé une nouvelle étude publiée mardi.

Selon l’étude menée par l’Institut Fraser, les salaires des employés du secteur public, tant au niveau fédéral que provincial et local, étaient 32,2 % plus élevés en moyenne que ceux au privé, en 2021. Lorsqu’on tient compte des différences comme l’âge, l’ancienneté ou la profession, ce chiffre atteint quand même 7,8 % et 4,9 % lorsque la syndicalisation est prise en compte.

«À une époque où les gouvernements sont confrontés à de sérieuses pressions fiscales, aligner la rémunération du secteur public sur celle du secteur privé permettrait de réduire les coûts sans nécessairement affecter les services», a déclaré Ben Eisen, agrégé principal à l’Institut Fraser, par communiqué.

De plus, on remarque également que les avantages sociaux sont plus généreux du côté de la fonction publique que ce soit au niveau des pensions, de la retraite anticipée, des congés personnels ou de la sécurité d’emploi.

«Il est important que tous les paliers de gouvernement au Canada, municipal, provincial et fédéral, examinent continuellement les dépenses dans le but de produire une meilleure valeur pour les contribuables», a ajouté M. Eisen précisant que combler cet écart contribuerait à «assurer la viabilité à long terme des finances du gouvernement».

En parallèle, les syndicats de la fonction fédérale revendiquent des augmentations de salaire, chose que la Fédération canadienne des contribuables dénonce alors que le coût de la vie ne cesse de hausser.