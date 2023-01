Un Québécois derrière la transformation phénoménale de Brendan Fraser nommé aux Oscars

Le Québécois Adrien Morot, un maquilleur d’effets visuels réputé à Hollywood, a décroché une nomination aux Oscars pour son travail dans le film The Whale (La baleine).

• À lire aussi: «Everything Everywhere All At Once» mène la course aux Oscars avec 11 nominations

Le Montréalais d’origine est en lice pour le prix des meilleurs maquillages et coiffures. Il est l’un des grands artisans de la transformation physique de Brendan Fraser dans le film. Pour aider l’acteur à se glisser dans la peau d’une personne souffrant d’obésité morbide, Adrien Morot a conçu sur mesure pour lui des prothèses en 3D pesant plus de 300 livres.

Photo IMDB

C’est la seconde fois qu’Adrien Morot est en lice aux Oscars. En 2011, il avait obtenu une nomination pour le prix du meilleur maquillage pour son travail dans le film Le monde de Barney, dans lequel il avait réussi à faire vieillir le personnage principal, campé par Paul Giamatti.

Une nomination pour l’ONF

L’ONF s’est aussi illustré en dérochant une nomination dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation avec le film The Flying Sailor (Le matelot volant). Réalisée par Wendy Tilby et Amanda Forbis, deux animatrices de Calgary, l’œuvre met en scène deux navires qui entrent en collision dans un port, provoquant une explosion qui souffle une ville.

Wendy Tilby et Amanda Forbis ont déjà été nommées pour l’Oscar du meilleur court métrage d’animation pour leurs collaborations précédentes, soit When the Day Breaks (1999) et Une vie sauvage (2011).