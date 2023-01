Une sexagénaire est portée disparue à Laval

Le Service de police de la Ville de Laval (SPVL) est à la recherche de Sulan Zhang, disparue depuis mardi matin après avoir quitté son domicile du quartier Pont-Viau.

Mme Zhang, 68 ans, se promène à pied et connaîtrait peu le secteur. Elle pourrait se trouver à Laval ou à Montréal.

La sexagénaire, d’origine chinoise, s’exprime en mandarin. Elle mesure 1,68 mètre (5 pieds 6 pouces) et pèse 65 kg (143 livres). Elle a les cheveux noirs et blancs courts et les yeux noirs. Elle porterait un manteau long mauve foncé avec un capuchon en fourrure, des pantalons noirs et des souliers noirs.

Toute personne qui aurait de l’information concernant Sulan Zhang peut communiquer de façon confidentielle sur la Ligne-Indo au 450-662-INFO(4636) ou composer le 911.