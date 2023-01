Vrai: quatre nouveautés à surveiller en février

À compter du mois de février, Vrai proposera chaque mardi des nouveautés à regarder sur sa plateforme.

Pour ouvrir le bal, Patrick Groulx reprendra, dès le 7 février, la barre de la série «Dans ma tête». Mélangeant le stand-up devant public à la fiction, ce nouveau volet mettra notamment à l’honneur Michèle Desrochers, Stéphan Fallu, Mélanie Ghanimé, José Gaudet, Léane Labrèche-Dor, Dominic Paquet, Alex Perron et Kevin Raphaël.

Puis, pour la Saint-Valentin, Vrai hébergera le nouveau documentaire du Bureau d’enquête «La guerre de l’Arctique». Depuis l’invasion russe en Ukraine, des experts n’ont pas caché leurs craintes de voir naître une Troisième Guerre mondiale aux abords du Canada. Étant donné sa position géographique, le pays pourrait être plus proche de la ligne de front que jamais.

La semaine suivante, Mélissa Bédard et Bianca Longpré iront à la rencontre de mères extraordinaires dans leur nouvelle docu-réalité «Mères extraordinaires». Ensemble, les deux mères de famille donneront la parole à ces femmes inspirantes et impliquées malgré les embûches et les aléas de la vie.

Une autre docu-réalité fera aussi son apparition sur la plateforme, cette fois le 28 février. S’intéressant aux premiers mois de la vie de cinq espèces animales, «Ils sont nés!» suivra le parcours de bébés animaux, de la naissance jusqu’à l’adoption. La chanteuse et animatrice Marie-Ève Janvier y assurera les narrations.