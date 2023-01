LEMAY, Jean-Paul



À sa résidence, à Repentigny, le 14 janvier 2023 à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Paul Lemay.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Huguette Beaudet, ses enfants Daniel, Dominique et feu Jean-François, cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salonle dimanche 29 janvier 2023 de 10h à 17h. Une célébration commémorative aura lieu ce même jour, au salon, à 15h.