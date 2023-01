DESROSIERS, France



Le 12 janvier 2023, est décédée France Desrosiers, née le 15 avril 1957, fille de Anne-Marie Bertrand et de feu Réal Desrosiers.Elle laisse pour se souvenir d'elle son conjoint Michel Fagnant, sa mère Anne­Marie Bertrand, ses soeurs feu Denise (Michel, Geneviève et William), Danielle (Daniel), Jacline (Sylvain), son frère Yves (Marielle), ses beaux-frères et belles-soeurs Fagnant, la famille élargie, ainsi que de nombreux neveux et nièces et beaucoup d'amis et amies.Les condoléances seront reçues le vendredi 3 février 2023, à l'église de St-Roch-de­l'Achigan, pour la famille de midi à 13h30, et pour le public de 13h30 à 15h. Les funérailles suivront à 15h, et l'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure.Au lieu d'envoyer des fleurs, en souvenir de France, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation du Dr Julien (fondationdrjulien.org) ou à toute cause qui vous semble juste.