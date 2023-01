TURBIDE, Gabrielle



À Saint-Lin des Laurentides, le 16 janvier 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée Madame Gabrielle Turbide, ex-enseignante, native des Îles-de-la-Madeleine. Elle était la fille de feu Raymond Turbide et de feu Marie-Anne Déraspe.Outre son époux Monsieur John Patton, elle laisse dans le deuil ses soeurs Lucie (Robert), Andrée (Louis) et Solange, ses frères Didier (Ghislaine), Jérôme, François, Clovis, Jean-Marie (Lydia), Armand et Carmelle décédée, ainsi que ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces et plusieurs parents et ami(e)s.Le service funéraire se fera aux Îles-de-la-Madeleine à l'été 2023.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel du CHSLD de Saint-Lin pour les bons soins prodigués à Mme Turbide.