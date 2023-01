DEMERS, Émile



À L'Épiphanie, le 19 janvier 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Émile Demers, époux de feu Mme Georgette Chayer.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Daniel) et Réal (Sophie), ses petits-enfants Véronique (David), Maxime, Katherine (Joey), Jean-Philippe (Valérie) et Valérie (Yan), ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 janvier de 14h à 17h et le lundi 30 janvier dès 12h aux:5, RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIELes funérailles auront lieu le lundi 30 janvier à 14h30 en l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhumation au cimetière de L'Épiphanie.