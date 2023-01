FORTIN, Robert



À Montréal, le vendredi 20 janvier 2023 est décédé, à l'âge de 62 ans, Robert Fortin, conjoint de Carole Rondeau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa soeur Marie (Keith), ses frères feu Pierre (Claire) et Claude, ses nièces et neveux Anouk, Pierre, Érik, Rachel et Judith, sa tante Luce Côté p.s.a., ainsi que de nombreux belles-soeurs et beaux-frères.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 29 janvier 2023 de 9h à 12h et de 13h à 14h. Un hommage suivra à 14h.Au lieu de fleurs, un don peut être fait en sa mémoire à la Société canadienne du cancer.