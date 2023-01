CHARTRAND, Jean

Ing., M.Sc.A.



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Jean Chartrand, le mercredi 18 janvier dernier.Il laisse dans le deuil son épouse Bernice Lalonde, ses enfants Luc (Liette Nolet), Pierre (Chantal Blanchard) et Bruno, ainsi que ses petits-enfants Camille, Marianne, Simon, Coralie, Alexiane, Gabriel et Nicolas. Il laisse aussi dans le deuil sa soeur Claire (Claude Lapointe), son frère Pierre ainsi que ses beaux-frères Sébastien Allard, Larry Lalonde et Richard Lalonde.Monsieur Chartrand a obtenu un B.A. en génie civil de l'École Polytechnique en 1955 (79e promotion) et une maîtrise en Sciences appliquées en 1956. Il a été le cofondateur du Laboratoire de Béton Ltée (aujourd'hui groupe Qualitas). Il est Fellow de l'American Concrete Institute (ACI) de Détroit, É.-U. et de l'est de l'Ontario de la même association et ex-président du Chapitre du Québec de l'Association Canadienne des Laboratoires d'Essais.La famille recevra vos condoléances le dimanche 29 janvier au Mausolée St-Martin, au 4e étage, entre 12h et 18h.