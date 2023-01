PILON, Céline



Le 12 janvier 2023, est décédée Céline Pilon, fille de feu Roger Pilon et de feu Réjeanne Latendresse.Elle laisse dans le deuil son conjoint Jacques Poirier, ses frères Alain et Sylvain (Francine), sa belle-fille Anne-Marie (Éric), son beau-fils Alexandre (Amélie), ses cinq petits-enfants, ses nièces Audréanne (Guillaume) et Alexandra ainsi que leurs enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, sa famille élargie ainsi que de nombreux ami(e)s.Les condoléances seront reçues le vendredi 3 février 2023, à l'église de St-Roch-de-l'Achigan, pour la famille de midi à 13h30, et pour le public de 13h30 à 15h. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs et en souvenir de Céline, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation canadienne du cancer (Cancer.ca).