VEER, Hervé



Le 19 janvier 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé Hervé Veer, époux de Lucie Bilodeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères Victor (Henriette) et Jean-Noël, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 janvier 2023 en l'église Notre-Dame-de-Bonsecours de Richelieu dès 9h, suivi des funérailles à 10h.www.dignitequebec.com