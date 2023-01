BAZINET, François



De St-Isidore, le 16 janvier 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé M. François Bazinet, époux de feu Denise Yelle et conjoint de feu Thérèse Vinet.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François (Nathalie), Stéphane (Manon) et Catherine (feu Louis), ses petits-enfants Vincent (Stéphanie), Francis, Marc-André (Andréane), Myriam, Anne-Sophie et Philippe, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :Tél. 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis vendredi le 3 février de 13h à 17h et de 18h30 à 21h30. Les funérailles auront lieu en l'église de St-Isidore samedi le 4 février à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et AVC seraient appréciés.