Dickey, Robert



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Robert Dickey, survenu au CHSLD de Saint-Lambert-sur-le-Golf, à l'âge 89 ans.Robert laisse dans le deuil sa femme bien-aimée des 59 dernières années Marjorie; leur fils Pierre; ses frères Roger (Hélène) et François (Claire); ses neveux et nièces ainsi que d'autres membres de sa famille et de nombreux amis. Il est prédécédé par son frère Stevens.Robert, le fils aîné d'Herbert Dickey et d'Adrienne Leclerc, est né en 1933 à Cabano, Qc.Il déménage à Montréal avec sa famille en 1942 et fréquente l'école primaire Saint-Vital à Montréal-Nord avant d'obtenir son diplôme d'études secondaires à Van Buren, Maine aux États-Unis. Dans l'espoir de devenir prêtre, il étudie en Italie et obtient des diplômes universitaires en philosophie, psychologie, théologie et enseignement. Il parlait couramment cinq langues. À la suite de sa décision de ne pas devenir prêtre, il rentre chez lui et épouse Marjorie Lawton en 1964. Ils s'installent à Brossard où naît leur fils Pierre. Robert devient un des grands spécialistes de la publicité francophone au Québec. Avec ses équipes, il remporte le prestigieux prix "" à plusieurs reprises.Robert, personnage unique et brillant, était un lecteur avide qui se tenait informé sur une grande variété de sujets. Toujours poli, il était agréable et respectueux. Bien que réservé, il était un causeur extraordinaire avec un sens de l'humour mordant.Robert et Marjorie appréciaient les arts, les concerts de musique classiques et le théâtre. Ils aimaient voyager et ont visité des pays à travers le monde. Il était aussi un excellent joueur de Bridge qui jouait régulièrement dans divers clubs.Un service commémoratif aura lieu à7679 BOULEVARD TASCHEREAU, BROSSARDle dimanche 29 janvier 2023. Les visites seront de 12h à 15h et un court service religieux aura lieu à 15h, suivi d'un petit goûté.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait grandement apprécié.- Roger Dickey