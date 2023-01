8e hausse consécutive du taux directeur

La Banque du Canada a de nouveau augmenté son taux directeur d’un quart de point de pourcentage, mercredi, le faisant passer de 4,25 % à 4,50 %. Elle prévoit toutefois une baisse considérable de l’inflation cette année.

Il s’agit d’une huitième hausse consécutive du taux directeur en mois d’un an.

Selon la Banque du Canada, l’inflation est toutefois en train de diminuer dans de nombreux pays, «ce qui reflète en grande partie le recul des prix de l’énergie ainsi que les améliorations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales», a-t-il été précisé dans un communiqué.

La Banque estime que la croissance de l’économie mondiale a avoisiné 3,5 % en 2022, et descendra à environ 2 % en 2023 et 2,5 % en 2024. Il s’agit d’une projection «légèrement plus élevée que celle d’octobre».

«L’inflation devrait diminuer considérablement cette année. La Banque s’attend à ce que les prix plus bas de l’énergie, l’amélioration des conditions de l’approvisionnement dans le monde et les effets des taux d’intérêt plus élevés sur la demande entraînent une baisse de l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation, qui devrait s’établir autour de 3 % au milieu de l’année et retourner à la cible de 2 % en 2024.»

Le Conseil de direction de la Banque du Canada se dit toutefois prêt à relever encore le taux directeur «si cela est nécessaire pour ramener l’inflation à la cible de 2 %».