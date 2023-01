Charbonneau, France



Le 12 janvier 2023, accompagnée de son conjoint, décédait prématurément France Charbonneau à l'âge de 57 ans au CUSM de Montréal après une lutte courageuse contre son cancer qu'elle traitait avec détermination depuis 2019.Généreuse, empathique, lumineuse et toujours souriante dans la vie, elle n'a laissé personne indifférent tout au long de sa maladie. Son attitude positive était reconnue par tous ceux qui l'ont rencontrée.Elle laisse dans le deuil son conjoint, Marc Chartrand et leur fils Alexis, ses frères et soeurs, neveux et nièces, sa belle-famille et ses nombreux amis et collègues. Nous nous souviendrons longtemps de son immense joie de vivre et de son rire impérissable.Une réunion avec parents et amis sera planifiée ce printemps pour lui rendre hommage. Ceux et celles qui seraient intéressés ou qui voudraient simplement laisser un court témoignage à la famille peuvent le faire à l'adresse :(merci de confirmer votre présence)Un groupe privé Facebook "En hommage à France Charbonneau - Collègues et ami(e)s" permet aussi à ceux que nous n'aurions pas retracés de se retrouver pour un dernier hommage virtuel.Remerciements à tout le personnel soignant du CUSM qui nous a accompagnés jusqu'au dernier moment, ainsi qu'au personnel de soins infirmiers à domicile du CLSC du Lac-Saint-Louis et de l'organisation NOVA de l'ouest de l'île pour la qualité de leurs services.Pour ceux qui aimeraient faire un don, veuillez privilégier ceux-ci : NOVA (www.novawi.org), la Fondation du cancer des Cèdres du CUSM (https://www.cedars.ca/aidez-nous/donations) ou Le Centre de bien-être de l'Ouest-de-l'Île pour les personnes atteintes de cancer (https://wicwc.com/).