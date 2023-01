GENDRON (née COMTOIS), Rita



À Saint-Jérôme, le 5 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Rita Comtois, épouse de feu M. Royal Gendron.Elle laisse dans le deuil son fils Marcel Guillemette, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petite-fille, ses neveux et nièces dont Sylvain Gendron ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 février, à 14h30 en l'Église de Saint-Antoine (705 boul. des Laurentides, Saint-Jérôme, J7Z 3B9) et seront suivies des funérailles à 15h.