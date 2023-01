LAFRENIÈRE, Bertrand



Le 21 janvier 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Bertrand Lafrenière, époux de feu Madeleine Groulx.Il laisse dans le deuil, son fils Richard (Manon), ses petits-enfants Ryan et Alicia, ses soeurs Danielle et Jacqueline, ses frères Pierre, Claude et Jean-Luc, sa filleule Nancy ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 28 janvier 2023, de 8h à 11h30, auL'ASSOMPTION450-589-5505 |Les funérailles seront célébrées à 11h30 en l'église de L'Assomption.