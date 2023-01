Aucun espoir de bonshommes de neige en vue avec la nouvelle bordée de neige

Petits et grands ne pourront pas tirer profit de la bordée de neige qui tombera sur la province à partir de mercredi soir, puisque la région de Montréal, ainsi que la grande majorité du Québec, recevront de la neige «fofolle», trop sèche et volatile pour permettre de faire des bonshommes de neige.

Cette bordée de neige sera bien différente de celles reçues plus tôt ce mois-ci ou pendant le temps des Fêtes, qui étaient lourdes et humides.

«Cette fois, la particularité, ça va être le contraire. Il fait froid dehors, autour de -9. La neige va être plus volatile, la neige va être fofolle et facile à transporter par le vent et de la poudrerie, plus importante quand on se déplace vers l’est», a expliqué Samir Al-Alwani, météorologue chez Environnement Canada.

L’Estrie sera l’exception et pourrait faire des jaloux dès jeudi matin, puisque la région devrait recevoir une neige plus lourde, parfois mêlée à de la pluie. Autrement dit, un type de neige idéal pour faire des bonshommes de neige.

Pour autant, le type de neige n'aura pas d'impact sur les quantités attendues jeudi, puisque 15 à 20 centimètres sont prévus pour la majorité du Québec, et jusqu’à 30 ou 35 centimètres en Gaspésie, qui subira également des vents plus forts.

Environnement Canada a également averti que la poudrerie pourrait rendre la circulation difficile, en raison d'une mauvaise visibilité.