TURENNE, Hélène



À Le Gardeur, le 12 janvier 2023, à l'âge de 94 ans est décédée Mme Hélène Turenne, épouse de feu Adélard Payette.Elle laisse dans le deuil son fils Georges, ses frères Louis et Albert, ses belles-soeurs Pierrette et Yvonne, sa filleule Edith, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Une exposition se tiendra au :384 RUE DU VILLAGEREPENTIGNY, QC, J5Z 1S3le vendredi 3 février 2023 de 18h à 21h et le samedi 4 février 2023 dès 12h30 suivi des funérailles en l'Église St-Paul l'Ermite à 14h.