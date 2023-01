CORNEY, Micheline



À Greenfield Park, le 13 janvier, à l'âge de 75 ans est décédée Micheline Corney, épouse de feu Guy Maynard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Colette (Bruno) et Jean-Guy, ses petits-enfants Hugo, Philippe (Kim), Ariane (Marc-Antoine) et Nelly (Kevin), ses frères Robert (Monique), Normand (Jeanne), Gilbert (France) et Denis (Suzanne), sa soeur Lise (Normand), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QUÉBEC, J3Y 8Z4Tél. 450 463-1900le jeudi 2 février 2023 de 17:00 à 21:00 ainsi que vendredi le 3 février 2023 de 13:00 à 16:00. Les funérailles auront lieu en chapelle le vendredi 3 février à 16:00.