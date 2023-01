Concours d’habiletés LNH : 3 nouvelles épreuves!

La Ligue nationale de hockey (LNH) proposera trois nouvelles épreuves au cours du concours d’habiletés qui se tiendra dans le cadre du weekend du match des étoiles, le 3 février, au FLA LIVE Arena de Sunrise, en Floride.

En plus des compétitions traditionnelles comme celles du patineur le plus rapide, des tirs les plus précis, du lancer le plus puissant et des échappées, le public aura droit à des événements évoquant l’environnement tropical dans lequel les participants se trouveront. Aussi, deux des épreuves inédites se dérouleront à l’extérieur.

Le «NHL Splash Shot» aura lieu sur une plage à Fort Lauderdale et mettra aux prises deux équipes constituées de quatre joueurs chacune. Les concurrents devront atteindre des cibles avant d’essayer d’envoyer leurs rivaux dans l’eau. La première formation à réussir triomphera. Puis, le «NHL Pitch ‘n Puck» obligera six participants à exploiter leurs talents de golfeur. Ils se retrouveront sur une île verte comprenant un trou de normale 4. Celui nécessitant le moins de coups pour expédier la «balle-rondelle» dans la coupe l’emportera; pour ce faire, les joueurs effectueront des élans typiques au hockey et au golf. En cas d’égalité, l’auteur du meilleur coup de départ parmi les détenteurs du premier rang aura le dernier mot.

Quant à l’autre nouveauté au programme, le «NHL Tendy Tandem», elle se tiendra à l’intérieur et mettra en vedette huit gardiens qui travailleront en duo, chaque équipe représentant les quatre sections (Atlantique, Métropolitaine, Centrale et Pacifique) en lice. L’un des membres du tandem décochera un tir : son équipe obtiendra trois points s’il parvient à envoyer la rondelle directement dans la mince ouverture, deux si le disque touche la cible située dans le filet et aucun si la frappe est ratée. L’autre gardien du duo affrontera en échappée un, deux ou trois rivaux, selon le nombre de points amassés par son coéquipier auparavant. L’équipe ayant récolté le plus de points remportera cette compétition.

Chaque gagnant d’épreuve mettra la main sur 30 000 $. La chaîne TVA Sports diffusera le concours d’habiletés le 3 février à 19 h.