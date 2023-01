DAY, Marie



À Terrebonne, le 17 janvier 2023, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Marie Day, veuve de M. Robert Beaudry.Elle laisse dans le deuil ses fils Gabriel (Elizabeth) et François (Véronique), ses petites-filles Arielle et Sophie, sa mère Huguette Sauvageau, ses soeurs Louise, Hélène, Lorraine, Martine et leurs conjoints, sa belle-soeur Louise, son ami Fredy ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682 |le dimanche 12 février de 10h à midi et de 14h à 16h, suivi des funérailles à 16h en la chapelle du complexe.