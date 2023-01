Disparition d’un ado nouvellement arrivé au pays: une récompense généreuse offerte

Une récompense pouvant aller jusqu’à 20 000 $ est mise sur la table pour toute personne ayant des informations sur l’adolescent porté disparu depuis un peu plus de trois mois.

Selon les informations fournies par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), un donateur anonyme offre une importante somme d’argent à toute personne qui pourrait aider à retrouver Feng Tian, 17 ans, qui manque à l’appel depuis le 17 octobre dernier.

«Les enquêteurs de la Section des enquêtes criminelles Ouest du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) souhaitent recueillir de nouvelles informations du public sur cette disparition», a indiqué le SPVM par voie de communiqué.

L’enquête a permis, jusqu’à maintenant, de déterminer que l’adolescent d’origine chinoise a été vu pour la dernière fois près du parc du Square Sainte-Élisabeth dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

«Rappelons que M. Tian est nouvellement arrivé au pays et qu’il ne parle pas ni le français ni l’anglais. Il mesure 180 cm (5’ 11’’), pèse 68 kg (150 lb), a les cheveux et les yeux noirs. Au moment de sa disparition, il était habillé d’un manteau noir en jeans, d’un chandail noir et d’espadrilles blanc et noir», a précisé le SPVM.

Quiconque aurait de l’information permettant de localiser Feng Tian est prié de communiqué avec la police en composant le (438)354-6803.