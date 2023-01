GAUTHIER, Danielle



Le 10 janvier 2023 est décédée Mme Danielle Gauthier, épouse de feu Maurice Fullum.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants Francine, Richard et Isabelle, ainsi que cinq petits-enfants et sept arrière-petits-enfants, frère, soeur et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 janvier 2023, de 13h à 16h à laUne cérémonie sera célébrée à 16h, en la chapelle de la Résidence funéraire Notre-Dame.