BALLARD, Jean-Paul



À l'Hôpital de Joliette, est parti en douceur, vers la Lumière, le 17 janvier 2023, à l'âge de 70 ans, monsieur Jean-Paul Ballard.Le défunt laisse dans le deuil sa fille Karine (Julio), ses petits-enfants: Mia et Édouard, sa complice de toujours Margo, ses soeurs: Majo (Yvon) et Huguette (Marcel), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses dernières volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de rituels funéraires.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com