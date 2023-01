«Falcon Lake»: Charlotte Le Bon en lice pour un prix César

Le drame Falcon Lake de l’actrice et cinéaste québécoise Charlotte Le Bon a obtenu une nomination pour le prix du meilleur premier film en vue de la 48e cérémonie des César, qui se déroulera à Paris, le 24 février prochain.

• À lire aussi: Un premier film fort prometteur

• À lire aussi: Retour aux sources dans les Laurentides pour Charlotte Le Bon

Les autres finalistes de cette catégorie sont Les pires, Saint Omer, Le sixième enfant et Bruno Reidal, confession d’un meurtrier.

Premier long métrage de Charlotte Le Bon à titre de réalisatrice, Falcon Lake relate les premiers émois d’un jeune Parisien de 13 ans qui se lie d’amitié avec une Québécoise de 16 ans, pendant des vacances sur le bord d’un lac, dans les Laurentides. Le film, qui met en vedette Joseph Engel et Sara Montpetit, a amorcé sa carrière internationale l’an passé à La Quinzaine des réalisateurs de Cannes.

Charlotte Le Bon a déjà été nommée précédemment aux César à titre d’actrice, pour ses rôles dans les films La Marche (2013) et Yves Saint Laurent (2015).

Ce sont les films L’Innocent de Louis Garrel et La Nuit du 12 de Dominik Moll qui mènent la course des César avec respectivement 11 et 10 nominations.