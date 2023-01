Ce Québécois remporte 7 millions $ et démissionne sur-le-champ

Un homme de Chaudière-Appalaches a gagné le gros lot de Grande Vie, soit 1000 $ par jour à vie, mais a choisi le montant forfaitaire de 7 millions $ avant de donner sa démission à son employeur.

Laurier Lapointe et sa conjointe ont déjà des idées pour profiter de cet argent, dont une croisière en Méditerranée et des rénovations à la maison.

M. Lapointe participe aux tirages de cette loterie depuis son lancement en 2016 et a l’habitude de choisir les dates de fête des membres de sa famille pour faire ses sélections.

«Moi, quand je jouais, je visais les 25 000 $ par année. Mais là, de gagner la totale, c’était vraiment imprévu», a-t-il confié dans une vidéo partagée par Loto-Québec.

C’est le lendemain du tirage du 9 janvier que l’homme a reçu un appel de Loto-Québec l’informant qu’il avait gagné. Rapidement, il a contacté ses parents et sa conjointe pour leur annoncer la nouvelle. «Je me suis dit qu’il me faisait une blague!» a raconté cette dernière au salon des gagnants de Québec.