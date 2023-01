Le film autobiographique de Madonna annulé

Le film autobiographique de Madonna avec Julia Garner n’est apparemment plus d’actualité depuis que la star s’apprête à repartir en tournée à travers le monde.

Le biopic précédemment annoncé et centré sur la vie de Madonna était en développement chez Universal Pictures. La chanteuse devait réaliser le film elle-même.

Cependant, selon plusieurs sources de Variety, depuis qu'elle a annoncé la semaine dernière une grande tournée mondiale pour ses 40 ans de carrière, son projet de film est dorénavant en suspens alors qu'il semblait bien avancé.

Confirmé pour la première fois en 2020, le biopic encore sans titre a été en développement jusqu’à la fin de l’année 2022. Madonna aurait rédigé deux scripts - d’abord avec Diablo Cody, puis avec Erin Cressida Wilson.

Un bootcamp de chant et de danse a été organisé pour décider qui parmi Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young, Bebe Rexha et Julia Garner incarnerait l’icône de la pop. Julia Garner est arrivée en tête.

La présidente d’Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, a acheté le projet, tandis qu’Amy Pascal a été engagée pour le produire. Madonna a travaillé pour la dernière fois avec Amy Pascal sur le film de basket en 1982 A League of Their Own. Sara Zambreno et le manager de Madonna, Guy Oseary, devraient être producteurs exécutifs.

Avant de se lancer dans son biopic, Madonna a réalisé la comédie dramatique britannique Filth and Wisdom en 2008 et la romance historique W.E. en 2011. Aucun calendrier n’a été publié pour poursuivre le développement ou commencer la production du biopic de Madonna.

La Material Girl semble en tout cas totalement concentrée sur sa tournée. Les billets de concerts à Montréal, New York, Londres, Paris et dans d’autres villes se seraient vendus en quelques minutes.