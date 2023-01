Le Rocket rencontre des élèves à l’école Christ-Roi

La rencontre des joueurs du Rocket avec des élèves à l’école Christ-Roi est le fruit d’un partenariat entre le Rocket et le Centre de services scolaire de Montréal qui a permis aux élèves d’échanger avec les joueurs sur leur métier, leur vie et leur sport.

Photos fournies par Frédérique Collerette, Pascale Vallée, Marc Anthony Cambria

La populaire mascotte Cosmo est entourée des jeunes qui ont participé à cette rencontre qui visait à encourager la lecture, les saines habitudes de vie et la persévérance scolaire des élèves.

Le joueur de centre Anthony Beauregard a participé à un match de hockey cosom avec les jeunes.

L’ailier droit du Rocket Pierrick Dubé, en compagnie d’Andrew Katz, animateur de l’organisme Lis avec moi, a lu aux jeunes des extraits d’un livre sur l’histoire du Rocket.

Le joueur du Rocket Pierrick Dubé, l’animateur de foule Olivier Duclos et Frédérique Collerette, directrice des communications et relations communautaires, ont remis des livres aux jeunes pour la bibliothèque de l’école.

Annie Larouche, la vice-présidente des opérations, et Joel Anthony, le DG, étaient en discussion lors de l’événement des détenteurs de billets de saison de l’Alliance de Montréal qui a eu lieu au Casino de Montréal.

L’Omnium Théo & Louis a permis d’amasser pas moins de 450 000 $ pour la Fondation du CHU Sainte-Justine pour la recherche sur les maladies neurologiques rares. Lors de la remise du chèque de la famille Théodore, on apercevait José, ses enfants, River et Romi, son épouse, Stéphanie Cloutier, et la Dre Nguyen (centre).

Le membre du Temple de la renommée Denis Savard a confié à Richard Papineau et Martin Tremblay comment Cole Caufield l’avait impressionné autant sur la patinoire que dans le vestiaire lorsqu’il l’avait dirigé dans le cadre d’un tournoi avant qu’il se joigne au Canadien.

François Charbonneau et Jacques Rousseau, du Golf Saint-Césaire, ont vécu une expérience incroyable au PGA National, surtout après avoir franchi l’étape « The Bear Trap » avec une normale 3 au célèbre 17e trou de la Classique Honda.