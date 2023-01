LNH: les cinq meilleures équipes de l’histoire en saison régulière

Les Bruins de Boston connaissent une saison de rêve et plus rien ne semble les arrêter. Ils occupent la tête du classement général de la LNH, ayant remporté 38 de leurs 47 matchs cette saison et s’ils maintiennent ce rythme, les hommes de Jim Montgomery pourraient totaliser 65 victoires et 138 points, ce qui constituerait une nouvelle marque.

• À lire aussi: Un retour triomphant pour Kristopher Letang

• À lire aussi: Canadien c. Bruins: le meilleur des deux trains

D’ailleurs, voici les cinq équipes qui ont accumulé le plus de victoires en saison régulière dans l’histoire de la ligue.

5- Canadiens de Montréal, saison 1975-1976, 58 victoires

Mené en attaque par Guy Lafleur, Pete Mahovlich, Steve Shutt et Yvan Cournoyer, ainsi qu’en défense par le fameux Big Three formé de Serge Savard, Guy Lapointe et Larry Robinson, le Tricolore a réalisé une séquence de 15 matchs sans défaite.

En 80 rencontres, le Canadien a accumulé 127 points. En balayant les Flyers de Philadelphie en quatre duels en finale de la Coupe Stanley, Montréal a soulevé le précieux trophée pour une 19e fois.

4- Canadiens de Montréal, saison 1977-1978, 59 victoires

L’attaque de la Sainte-Flanelle a multiplié les buts marqués pendant cette campagne. Lafleur, avec 132 points, et Jacques Lemaire, avec 97, avaient terminé respectivement aux premier et quatrième rangs des meilleurs pointeurs de la LNH.

Devant le filet, Ken Dryden a remporté 37 de ses 52 départs, tout en conservant une moyenne de 2,05. Il s'est emparé d'un quatrième trophée Vézina en carrière. À l’issue de cette saison, le Bleu-Blanc-Rouge a remporté sa troisième de quatre coupes Stanley consécutives.

3- Canadiens de Montréal, saison 1976-1977, 60 victoires

Considéré comme la meilleure équipe de l’histoire de la LNH, le Canadien de Montréal a tout raflé pendant cette saison historique. D’ailleurs, les «Habs» détiennent toujours deux records en lien avec cette saison, soit celui du plus grand nombre de points en une saison avec 132, et celui du plus petit nombre de défaites avec huit. À l’issue des 80 matchs de la saison régulière, Montréal a défait les Bruins en quatre parties pour ainsi remporter le 20e titre de son histoire.

Deux joueurs ont atteint le plateau des 100 points chez les hommes de Scotty Bowman, soit Lafleur (136) et Shutt (105).

2- Lightning de Tampa Bay, saison 2018-2019, 62 victoires

Le Lightning a fait la pluie et le beau temps lors de la campagne 2018-2019. Les hommes de Jon Cooper comptaient dans leurs rangs le meilleur pointeur du calendrier, Nikita Kucherov, qui a récolté 128 points, dont 41 buts. Ils ont subi 16 défaites à la régulière et quatre en temps supplémentaire.

Les «Bolts» avaient placé la barre très haute pour les séries éliminatoires. Plusieurs experts voyaient la formation de Tampa enlever les grands honneurs. Cependant, les Blue Jackets de Columbus ont causé une grande surprise en balayant au premier tour les vainqueurs du trophée des Présidents remis à l’équipe ayant totalisé le plus de points en saison régulière, soit 131.

1- Red Wings de Detroit, saison 1995-1996, 62 victoires

À leur 70e anniversaire d’existence, les Red Wings ont connu la meilleure saison de toute leur histoire. Detroit a surpassé la marque du plus grand nombre de gains en saison régulière établie par le Canadien en 1976-1977 grâce à ses 62 triomphes. La formation du Michigan a subi la défaite à 13 reprises, en plus de livrer sept verdicts nuls.

Dirigés par Bowman, l’entraîneur le plus décoré de l’histoire de la LNH, les Wings ont vu leur beau parcours prendre fin en finale d’association, s’inclinant en six matchs contre l’Avalanche du Colorado qui a gagné la coupe peu après.