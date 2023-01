Se sentir en famille au travail, c’est la promesse tenue par ce restaurant québécois!

Vous êtes à la recherche de nouveaux défis professionnels (ou d’une deuxième famille)? Le milieu de la restauration n’a plus de secrets pour vous? Vous carburez aux connexions humaines? Si vous visez une carrière en gestion, les restaurants Normandin, c'est la place pour vous!

Avec ses 44 succursales à travers la province, l’entreprise 100 % québécoise est présentement à la recherche de directeurs et directrices pour ses restaurants.

Fort de ses 50 années d’expérience, le plus gros employeur corporatif du domaine de la restauration au Québec propose une structure organisationnelle solide, basée sur des valeurs humaines et familiales.

La gestion des opérations se fait de façon structurée et efficace, et il y a plusieurs possibilités de développement, en plus d'être jumelé à un formateur dédié qui vous accompagne dans votre formation.

Des occasions d’affaires en or

Devenir directeur ou directrice chez Normandin, c’est aussi obtenir une rémunération à la hauteur de son talent, et avoir la chance de devenir actionnaire. Ainsi, vous pourrez retirer les bénéfices d’un travail dévoué, sans subir les inconvénients d’être propriétaire!

Et Normandin fait confiance à ses gestionnaires pour faire vivre la meilleure expérience tant à la clientèle qu’aux équipes en restaurant. L’autonomie, l’initiative et le partage des idées sont donc bienvenus au sein de l’équipe de gestion.

Une structure solide et efficace

Afin d’assurer une expérience client digne de la réputation de Normandin depuis 1969, la chaîne de restaurants est composée de différentes divisions qui visent à assurer la qualité des produits et des services offerts. Et ce, en plus de soutenir les directeurs et les directrices des restaurants dans leurs activités quotidiennes.

Par exemple, le centre de distribution assure l’approvisionnement de nourriture, de produits de la cuisine centrale (qui alimente tous les restaurants de produits cuisinés maison et prêts-à-emporter) et de tout autre produit nécessaire au bon fonctionnement du restaurant grâce aux livraisons effectuées dans tous les restaurants, plusieurs fois par semaine. Tout est centralisé à un seul endroit, pour une livraison simplifiée et sans tracas.

Même son de cloche pour la division construction et entretien, qui assure la gestion complète des projets, ainsi que l’entretien du bâtiment et des équipements avec un maximum d’efficacité. Il suffit d’un seul appel pour solutionner au même endroit les besoins pour réparer un four, entretenir le chauffage ou réparer la céramique.

Et afin que les directeurs et les directrices puissent se concentrer sur la gestion de l'expérience client et des employés, le centre administratif vous accompagne dans tous les enjeux quotidiens: la comptabilité, la mise en marché, le recrutement, la formation et la programmation informatique.

La structure en place permet donc d’assurer un soutien quotidien efficace aux équipes de gestion.

Des valeurs familiales bien ancrées

COURTOISIE: RESTAURANT NORMANDIN | Kathleen (fille) et Denis (père), directrice et directeur, Normandin Lévis

Chez Normandin, la mission première est de se sentir comme à la maison, et ce, autant pour la clientèle que pour les employés. Ainsi, les valeurs de respect, de fierté et de travail d’équipe priment. Ce n’est pas sans raison que la grande famille de plus de 2 700 employés soit si fidèle, dévouée et attachée au succès de l’entreprise.

D’ailleurs, chaque année, Normandin souligne et reconnaît les années de service de ses employés qui célèbrent 5, 10, 15 et même jusqu'à 45 ans de service. Une preuve bien tangible que chacun est souligné à sa juste valeur dans la grande famille Normandin!

Le menu varié, le service courtois et le rapport qualité/prix exceptionnel constituent les ingrédients qui font le succès des restaurants Normandin. Et derrière les tables, il y a une équipe d’employés et de gestionnaires dévoués qui n’attendent que vous pour compléter leur recette gagnante!