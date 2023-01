Sénateurs: les débuts de Ridly Greig

L’attaquant Ridly Greig disputera son premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) mercredi soir, lorsque les Sénateurs d’Ottawa recevront les Islanders de New York.

• À lire aussi: Concours d’habiletés LNH : 3 nouvelles épreuves!

• À lire aussi: Les Sénateurs vendus bientôt?

Le choix de premier tour (28e au total) du repêchage 2020 a été rappelé de la Ligue américaine de hockey (LAH) en début de semaine, après que les «Sens» eurent annoncé que la saison de Josh Norris était terminée.

Greig évoluera sur l’aile gauche d’un trio composé d’Alex DeBrincat et de Claude Giroux. Il devrait aussi figurer sur la deuxième unité en avantage numérique.

«C’est très bien de pouvoir jouer dans le top 6 avec deux excellents joueurs, en plus d’évoluer en avantage numérique. Je vais toutefois aborder ce duel comme n’importe quelle autre partie», a dit Greig, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH.

«C’est un rêve qui se réalise et j’en suis très excité.»

Dans la LAH avec les Senators de Belleville, le joueur d’avant de 20 ans a touché la cible 12 fois et fourni 11 mentions d’aide pour 23 points en 28 matchs.

Sur les traces de papa

Le nouveau venu au sein de la formation ottavienne est le fils de Mark Greig, qui a évolué comme ailier et disputé 125 rencontres dans la LNH entre 1990 et 2003.

«Ça ne lui a surement pas nui», a déclaré l’entraîneur-chef des Sénateurs, DJ Smith, quand il a été questionné sur le fait que le père de Greig a joué dans la LNH.

«Il a grandi autour de la patinoire et son père est passé par là. Il a pu lui donner des conseils parce qu'il a vécu la même chose. Combien d'enfants peuvent dire ça? Ce sont de plus en plus de fils d’anciens joueurs qui ont joué dans la LNH. Ils ont été dans l’entourage toute leur vie. Cela leur permet d’amorcer leur parcours plus rapidement que les autres enfants.»

Greig n’a d’ailleurs pas hésité à dire que son paternel a eu un impact colossal sur son cheminement jusqu’au circuit Bettman.

«Il a en quelque sorte tout fait, il a été un joueur et a été repêché. Chaque fois que je lui parle, il a un tas de conseils pour moi. C'est assez utile.»

La chaîne TVA Sports diffusera l’affrontement à 19 h.