Solutions d’hébergement Web: PlanetHoster se démarque encore!

Avec plus de 80 000 clients actifs sur plusieurs continents, l’hébergeur Web québécois PlanetHoster poursuit sa remarquable croissance, propulsée par l’engouement général autour de sa plateforme d’hébergement Web propriétaire N0C.

Lancée en 2019, cette innovation surpasse déjà les attentes des professionnels du Web et des technologies de l’information. Pourquoi?

Tout d’abord parce que les experts Web et TI, les designers, les spécialistes SEO et l’ensemble des acteurs du secteur profitent d’un allié très robuste pour accélérer et faciliter leurs opérations quotidiennes.

Plus simple et plus rapide

Les fournisseurs d’accès Internet, tout comme les organisations publiques et privées, en quête de solutions infonuagiques sécuritaires, rapides et à très haut volume, convergent vers PlanetHoster.

En fait, de la simple boutique en ligne jusqu’au plus grand centre hospitalier, tout le monde profite des innovations, de la robustesse et de la sécurité de la plateforme N0C signée PlanetHoster. Au point où l’entreprise héberge aujourd’hui plus de 40 000 sites!

N0C: une puissante série d’avantages

Plus intuitif, léger et flexible que le traditionnel et complexe cPanel, le panneau de contrôle N0C et son interface conviviale (nommée The World) mettent de l’avant un mode de gestion à la fois optimal et simplifié, y compris sur le plan des accès et des tableaux de bord.

Parmi les avantages additionnels, on note une résilience accrue en matière de fiabilité et de sécurité, en plus d’une fluidité exemplaire au moment de migrer (au besoin) les contenus du cPanel vers The World.

Conjuguer convivialité et sécurité

Toujours au rayon des innovations, la plateforme N0C garantit l’intégration et la mise à jour en continu des nouveautés dans la sphère Web. Son équipe porte d’ailleurs une attention particulière à la gestion fine et à la souplesse de l’ensemble des composantes et des infrastructures d’hébergement.

Dans cette foulée, PlanetHoster annonce offrir sa technologie N0C sur son offre de serveur dédié HybridCloud. En matière de protection des données, l’équipe de PlanetHoster, opérationnelle 24/7, agit de manière constante et proactive.

Une clientèle satisfaite

La société québécoise Mediavore bénéficie des services générés par la plateforme d’hébergement N0C.

L’entreprise propose des solutions de commerce électronique b2b et b2c destinées aux manufacturiers et aux distributeurs: « Nos activités exigent des infrastructures robustes et sécuritaires, intégrées et connectées aux inventaires, aux systèmes comptables et à plusieurs outils de gestion de nos clients où transigent des données souvent stratégiques et sensibles », explique Alexandre Jalbert, fondateur et président de Mediavore.

Pour y parvenir, Mediavore s’appuie sur son logiciel-service (SaaS) Dvore, conçu pour offrir une expérience client personnalisée, tout en intégrant les processus opérationnels des entreprises.

« Nous cherchions un partenaire d’hébergement Web solide, doté d’une technologie pouvant soutenir notre rythme de croissance, en proposant des produits flexibles et très sécuritaires. Mais au-delà de cette volonté initiale, nous étions aussi en quête d’une équipe de conseillers capables de saisir nos réalités et nos enjeux », ajoute-t-il.

Ainsi, en profitant de la richesse et de la souplesse de la plateforme N0C, Dvore a pu développer de nouvelles solutions pour accroître sa présence sur le marché international, entre autres, en favorisant l’essor d’un outil de suivi de plan stratégique, nommé Planivore.

Développant elle-même une technologie durable et responsable, Mediavore compte sur l’hébergement vert de PlanetHoster, hébergeur soucieux de ses pratiques et de son impact environnemental. « C’est pour l’ensemble de ces raisons que Dvore fait confiance à PlanetHoster. Et que la collectivité en profite! », conclut-il.

L’attraction de PlanetHoster

Depuis 15 ans, l’équipe bilingue de PlanetHoster offre des services et des infrastructures qui se démarquent pour la qualité et la constance de ses prestations en matière d’hébergement Web, d’enregistrement de noms de domaine et de VPN.

Dotée de centres de données Tier 3 / Tier 4 et propriétaire d’un réseau IP redondant, son infrastructure nuagique hybride se déploie sur ses installations situées au Canada, en France et en Suisse.

Connecté à plusieurs points d’échange Internet, dont le QIX (Montréal), et Equinix IX (Paris) et ayant des connexions directes à plus de 40 réseaux mondiaux, PlanetHoster est le tout premier bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN au Québec, en 2015. Aujourd’hui, son équipe propose près de 1 500 extensions de noms de domaines.

