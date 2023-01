Tout semble en règle pour Patrick Mahomes

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes prévoit bel et bien participer à la finale de l’Association américaine de la NFL contre les Bengals de Cincinnati, dimanche.

Ayant subi une entorse à la cheville pendant le match de deuxième tour éliminatoire face aux Jaguars de Jacksonville, samedi, le joueur-vedette devait prendre part à l’entraînement de mercredi avec ses coéquipiers.

«Je pense qu’il fera tout pour être là. [...] Il faut s’assurer cependant que ce soit sécuritaire pour lui de l’envoyer sur le terrain», a commenté l’instructeur-chef Andy Reid en conférence de presse.

«Je vais bien et je suis prêt à jouer. J’ai eu quelques jours de traitement et de remise en forme. C’est excitant de pouvoir tester tout cela à l’entraînement, a de son côté affirmé le pivot, ajoutant avoir suivi ses activités familiales sans trop d’encombres au plan physique. On verra, mais jusqu’ici, ça va très bien.»

Mahomes a réussi 22 de ses 30 passes pour 195 verges de gains et deux touchés face aux Jaguars. Ses ennuis ont forcé Reid à miser momentanément sur Chad Henne derrière le centre.